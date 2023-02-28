Erinson Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erinson Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erinson Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erinson Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erinson Ramirez 15 Mart 1998 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Erinson Raimundo Ramírez Manrique şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erinson Ramirez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erinson Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erinson Ramirez'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erinson Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/erinsonrai_ramirez.oficial/

http://www.facebook.com/erinson.ramirez.3954

Erinson Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erinson Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Erinson Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erinson Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Alianza Lima

10 Ocak 2019 yılında César Vallejo

1 Ocak 2020 yılında UTC

1 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

11 Temmuz 2022 yılında AD Tarma

1 Ocak 2023 yılında UTC

Erinson Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erinson Ramirez şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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