Eriol Merdini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eriol Merdini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eriol Merdini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eriol Merdini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eriol Merdini 15 Eylül 1993 tarihinde Peshkopi şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eriol Merdini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eriol Merdini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Eriol Merdini'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eriol Merdini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eriol Merdini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eriol Merdini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eriol Merdini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2014 yılında KF Vora

1 Ekim 2014 yılında KF Korabi

20 Şubat 2016 yılında KF Vora

29 Eylül 2017 yılında KF Spartaku

14 Şubat 2019 yılında KF Tërbuni

13 Eylül 2019 yılında Besëlidhja

9 Ekim 2020 yılında KF Bulqiza

10 Eylül 2021 yılında KF Luzi United

Eriol Merdini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eriol Merdini şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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