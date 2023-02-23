Erion Hoxhallari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion Hoxhallari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erion Hoxhallari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erion Hoxhallari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erion Hoxhallari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion Hoxhallari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erion Hoxhallari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion Hoxhallari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erion Hoxhallari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erion Hoxhallari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erion Hoxhallari 15 Ekim 1995 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erion Hoxhallari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Management L&K yapmaktadır. Erion Hoxhallari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erion Hoxhallari'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erion Hoxhallari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erion Hoxhallari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Erion Hoxhallari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erion Hoxhallari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2011 yılında GAK 1902 II

1 Ocak 2012 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2013 yılında KF Tirana

27 Ağustos 2014 yılında KF Teuta

30 Haziran 2015 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2018 yılında KF Laçi

17 Ağustos 2018 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

Erion Hoxhallari kimdir

Erion Hoxhallari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erion Hoxhallari şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Erion Hoxhallari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Erion Hoxhallari nereli

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