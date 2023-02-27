Erion İdrizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion İdrizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erion İdrizi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erion İdrizi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erion İdrizi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erion İdrizi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Erion İdrizi'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erion İdrizi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erion İdrizi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erion İdrizi şuan KF Drenica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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