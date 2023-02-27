Erion İdrizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion İdrizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Erion İdrizi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erion İdrizi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.