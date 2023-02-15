Erion Sadiku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion Sadiku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erion Sadiku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erion Sadiku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erion Sadiku 23 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kosova,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erion Sadiku Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Erion Sadiku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Erion Sadiku'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Erion Sadiku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erion Sadiku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erion Sadiku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erion Sadiku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2017 yılında Varbergs BoIS

1 Şubat 2021 yılında Genoa U19

1 Ağu 2022 yılında Örgryte

Erion Sadiku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erion Sadiku şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erion Sadiku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Varbergs BoIS

Kosova U21 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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