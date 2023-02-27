Erion Sadriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion Sadriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erion Sadriu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erion Sadriu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erion Sadriu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erion Sadriu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Erion Sadriu'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erion Sadriu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erion Sadriu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erion Sadriu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erion Sadriu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erion Sadriu şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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