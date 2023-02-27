Erion Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion Salihu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Erion Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erion Salihu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.