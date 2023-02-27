Erion Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion Salihu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erion Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erion Salihu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erion Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion Salihu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erion Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erion Salihu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erion Salihu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erion Salihu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erion Salihu 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur.  Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erion Salihu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Erion Salihu'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erion Salihu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erion Salihu kimdir

Erion Salihu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erion Salihu şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Erion Salihu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U17 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erion Salihu nereli

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