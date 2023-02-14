Eris Abedini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eris Abedini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eris Abedini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eris Abedini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eris Abedini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eris Abedini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eris Abedini

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eris Abedini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eris Abedini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eris Abedini 29 Ağu 1998 tarihinde Sorengo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eris Abedini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TM yapmaktadır. Eris Abedini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eris Abedini'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eris Abedini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erisabedini8/

Eris Abediniboyu ve yaşı kaç

Eris Abedini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eris Abedini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Eris Abedini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eris Abedini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Team Ticino U21

17 Eylül 2016 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2017 yılında Team Ticino U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Lugano

2 Temmuz 2017 yılında FC Chiasso

27 Mart 2018 yılında FC Lugano

3 Ocak 2019 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2019 yılında FC Lugano

16 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

3 Ağu 2020 yılında FC Lugano

3 Ekim 2020 yılında Recre Granada

17 Eylül 2021 yılında FC Chiasso

1 Ocak 2022 yılında FC Winterthur

Eris Abedini kimdir

Eris Abedini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eris Abedini şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Eris Abedini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 6 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eris Abedini nereli

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