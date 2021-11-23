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Erişah Arıcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın biyografisi

İnternet arama motorlarında Erişah Arıcan ismi aratılıyor ve kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Erişah Arıcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın biyografisi...

Erişah Arıcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın biyografisi

Katıldığı programlarda yaptığı yorumlar ve tespitler ile dikkat çeken Erişah Arıcan hakkında araştırma yapılıyor. Peki, Erişah Arıcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın biyografisi haberimizde...

ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır.

1990 senesinde  M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçen Arıcan, 1991 yılında "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır.

Erişah Arıcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın biyografisi

Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır.

1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 Eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Erişah Arıcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın biyografisi

Prof. Dr. Arıcan'ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.

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