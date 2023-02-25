Erisildo Smaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erisildo Smaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erisildo Smaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erisildo Smaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erisildo Smaci 15 Temmuz 1998 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Erisildo Smaçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erisildo Smaci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FLAMI Sportmanagment yapmaktadır. Erisildo Smaci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Erisildo Smaci'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erisildo Smaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erisildo Smaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erisildo Smaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erisildo Smaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında KF Laçi

15 Ocak 2018 yılında FC Shënkolli

30 Haziran 2018 yılında KF Laçi

20 Temmuz 2019 yılında FK Apolonia

31 Ağustos 2022 yılında FK Dinamo

Erisildo Smaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erisildo Smaci şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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