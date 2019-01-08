Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından sağlık personeline yönelik verilen "Erişkin Hastalarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi" tamamlandı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün koordinatörlüğünde düzenlenen ve Tekirdağ'dan da kursiyerlerin katıldığı eğitimde "Acil Olgu Yönetimi", "Ritm Bozukluklarında EKG", "Periarrest ve Arrest Ritimlerin Yönetimi", "Özel Durumlarda İleri Yaşam Desteği ve Vaka Simülasyonları" konuları hakkında 4 gün süren teorik ve pratik bilgiler verildi.

Kursiyerler eğitimin acil müdahaleler sırasında kendilerine çok faydalı olan bilgiler içerdiğine dikkat çekerek, eğitimin planlanmasını sağlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'a ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kamil Sani Öngören'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA