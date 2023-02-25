Erisotel Koleci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erisotel Koleci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erisotel Koleci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erisotel Koleci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erisotel Koleci 23 Mart 1993 tarihinde Mirditë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erisotel Koleci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Erisotel Koleci'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erisotel Koleci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erisotel Koleci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erisotel Koleci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erisotel Koleci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Kamza

1 Temmuz 2017 yılında FK Tomori Berat

1 Temmuz 2019 yılında Besëlidhja

17 Ağustos 2020 yılında KS Besa

12 Ocak 2021 yılında KS Burreli

Erisotel Koleci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erisotel Koleci şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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