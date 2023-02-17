Eritm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eritm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eritm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eritm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eritm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eritm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eritm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eritm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eritm 8 Şubat 1994 tarihinde Aveiro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Erivaldo Jorge Paulo Ferreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eritm Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Eritm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Trofense futbol takımında oynamaktadır. CD Trofense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eritm'nin CD Trofense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eritmboyu ve yaşı kaç

Eritm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eritm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Eritm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eritm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Braga U19

1 Temmuz 2012 yılında Braga B

1 Temmuz 2015 yılında Feirense

31 Aralık 2015 yılında Braga B

1 Ocak 2016 yılında C.R.D. Libolo

30 Haziran 2016 yılında Braga B

1 Temmuz 2016 yılında C.R.D. Libolo

14 Ocak 2017 yılında Desportivo Aves

31 Ağu 2017 yılında Académico Viseu

30 Haziran 2018 yılında Desportivo Aves

11 Temmuz 2018 yılında Leixões

1 Temmuz 2019 yılında Marítimo

28 Ağu 2020 yılında Beroe

26 Ağu 2021 yılında Taraz

31 Ocak 2022 yılında Leixões

1 Ocak 2023 yılında Trofense

Eritm kimdir

Eritm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eritm şuan CD Trofense takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Eritm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Eritm nereli

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