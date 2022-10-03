Eritme Peynir İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Eritme Peynir İmal İşçisi görev tanımı nedir, Eritme Peynir İmal İşçisi ne iş yapar, Eritme Peynir İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eritme Peynir İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eritme Peynir İmal İşçisi Tanımı;

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Eritme Peynir İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Eritme Peynir İmal İşçisi Maaşları

Eritme Peynir İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Eritme Peynir İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eritme Peynir İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.08

Meslek Adı :

Eritme Peynir İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim bölümlerinden değişik nedenlerle fire olarak çıkarılan peynirlerin türlerini, miktarlarını standart formüllere uygun olarak tartıp karışımları hazırlayan ve yeniden üretilmek üzere eritme ve krem peynir üretme makinelerine gönderilmesini sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eritme Peynir İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

j) Fireye ayrılıp gönderilen peynirleri kontrol etmek, eksik veya biten ürün varsa depodan tedarik etmek,

k) Kullanılacak malzemeleri kontrol etmek, eksiklikleri tamamlamak,

l) Kullanılacak olan tartım cihazını ve konvörün çalışmasını kontrol etmek, varsa arızalarının giderilmesini sağlamak,

m) Tartım işlemi öncesinde, tartım işleminde kullanılacak olan kapların , terazide gerekli dara ayarlarını yapmak,

n) Eritme peynir üretim ünitesince, gerçekleştirilecek üretime uygun olarak talep edilen miktarda, formüllere uygun olarak, peynirleri tartmak, peynir karışımını hazırlamak,

o) Karışımı hazırlanan ve üretime hazır hale getirilen peynirleri, eritilme ve krem peynir üretimi için ilgili bölüme gönderilmesini sağlamak,

p) Hazırlama işlemleri sırasında ellerini dezenfekte etmek,

q) Bölümünde kullandığı araç, gereç ve malzemelerin temizlik ve hijyenini sağlamak,

r) Kullandığı malzeme ve techizatın bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak,

s) Vardiyaya ilişkin bilgi ve belgeleri bir sonraki vardiya görevlisine teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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