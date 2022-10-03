Eritme Peynir Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Eritme Peynir Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Eritme Peynir Makinesi Operatörü ne iş yapar, Eritme Peynir Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eritme Peynir Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eritme Peynir Makinesi Operatörü Tanımı;

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Eritme Peynir Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Eritme Peynir Makinesi Operatörü Maaşları

Eritme Peynir Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Eritme Peynir Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eritme Peynir Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.12

Meslek Adı :

Eritme Peynir Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Peynir imalatı sırasında fireye dönüşen peynirleri, eritme peynir üretme makinesi ile eriterek, vakumlayarak vb. işlemlerden geçirerek, eritme ve krem peynir üreten ve paketlemeye hazır hale getiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eritme Peynir Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineleri ve yardımcı aparatları kullanıma hazır hale getirmek

, b) Eritme peynir çeşni operatörünce gönderilen peynirleri, eritme peynir makinesi haznesine almak,

c) Eritme peynir makinesi haznesindeki peynirlere tuz ilave ederek tuz oranını ayarlamak,

d) Eritme peynir makinesi haznesindeki peynirlerin eritilmesini sağlamak,,

e) Peynirin yapısının sıkışması için vakum makinesinde vakumlamak,

f) Eritilen ve vakumlanan peynirleri kreming tankından geçirerek uygun kıvama gelmesini sağlamak,

g) Üretimi tamamlanan peynirleri paketleme makinelerine yönlendirmek,

h) İşlemi biten makine ve yardımcı aparatların temizlik ve hijyenini sağlamak,

i) Makinelerin bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak,

j) Görevin gerektirdiği formları tam ve zamanında düzenlemek,

k) Vardiyaya ilişkin bilgi ve belgeleri bir sonraki vardiya görevlisine teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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