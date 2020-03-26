Eritre koronavirüs nedeniyle tüm uçuşları durdurdu

İSTANBUL (AA) - Afrika Boynuzu ülkelerinden Eritre, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışı nedeniyle tüm yolcu uçuşlarını durdurdu.



Eritre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının 4’e çıktığı ve salgının önlenmesi için yolcu uçuşlarına 2 hafta boyunca ara verildiği belirtildi.



- Kenya’da ikinci el kıyafet ithalatı durduruldu



Kenya’da virüse karşı alınan önlemlere yenisi eklendi. Ülkede ikinci el kıyafet ithalatı durduruldu.



Avrupa, Çin ve ABD’den getirilen ve ucuz olduğu için halk tarafından tercih edilen giysiler artık yerel pazara sokulamayacak.



- Somali’de vaka sayısı 2’ye çıktı



Öte yandan, sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle virüsün yayılmasından büyük endişe edilen Somali’de vaka sayısı 2’ye yükseldi.



Somali Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen bir yolcuda virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.





Kaynak: AA