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Eritre'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Eritre'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Eritre'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Eritre'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Eritre'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Eritre'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Eritre veya Eritre Devleti, Doğu Afrika'nın kuzeyinde bir ülke. Batıda Sudan, güneyde Etiyopya ve güneydoğusunda Cibuti ile çevrilmiştir. Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusu Kızıldeniz sahili boyunca uzanır. Suudi Arabistan ve Yemen tam karşısındadır. Dahlak Takımadası ve Hanish Adalarının birkaçı Eritre'ye aittir.

Eritre'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Eritre, 6333000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 107. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00081 olduğu görülmektedir.

Eritre'nin Müslüman Nüfus sayısı 1,854,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 36,5 olarak rakamlara yansımıştır.

Eritre'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Eritre'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Eritre'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Eritre'nin yüz ölçümü 120411 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Eritre'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 16600  km²    Karasal Alan : 101000 km²

Eritre'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Eritre'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Eritre'nin Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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