Erjanik Ghubasaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erjanik Ghubasaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erjanik Ghubasaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erjanik Ghubasaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erjanik Ghubasaryan 21 Şubat 2001 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ermenistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Erjanik Khachaturi Ghubasaryan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erjanik Ghubasaryan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erjanik Ghubasaryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erjanik Ghubasaryan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erjanik Ghubasaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erjanik Ghubasaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erjanik Ghubasaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erjanik Ghubasaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2018 yılında Hamburg U19

1 Ekim 2020 yılında LSK Hansa

30 Temmuz 2022 yılında BKMA Erivan

18 Ocak 2023 yılında FC Noah

Erjanik Ghubasaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erjanik Ghubasaryan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erjanik Ghubasaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC V/W Billstedt (-2014), FC St. Pauli (2015-2016), Hamburger SV (2016-2020)

Ermenistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.