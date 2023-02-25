Erjon Dragoj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erjon Dragoj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erjon Dragoj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erjon Dragoj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erjon Dragoj 6 Eylül 1999 tarihinde Pogradec şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erjon Dragoj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Erjon Dragoj'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erjon Dragoj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erjon Dragoj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erjon Dragoj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erjon Dragoj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Pogradeci U19

30 Ocak 2018 yılında KF Laçi U19

1 Temmuz 2018 yılında KF Laçi

13 Eylül 2019 yılında KF Pogradeci

23 Ağustos 2021 yılında KF Korabi

Erjon Dragoj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erjon Dragoj şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Pogradeci (2011-02/2018), KF Laçi (02/2018-06/2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.