Erjon Morina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erjon Morina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erjon Morina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erjon Morina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erjon Morina 16 Temmuz 2002 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erjon Morina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Erjon Morina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erjon Morina'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Erjon Morina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erjon Morina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erjon Morina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erjon Morina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2020 yılında Kickers Luzern

11 Şubat 2021 yılında FC Besa

8 Ağustos 2021 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2022 yılında KF 2 Korriku

31 Ocak 2023 yılında FC Llapi

Erjon Morina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erjon Morina şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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