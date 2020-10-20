Erkam Aydar kimdir? Kaç yaşında? Erkam Aydar evli mi? Erkam Aydar eşi kim?

Erkam Aydar kimdir? O Ses Türkiye yarışması ile binlerce kişinin sevgisini kazanan Erkam Aydar uzun bir aradan sonra Star TV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki Erkam Aydar kimdir? Kaç yaşında? Erkam Aydar evli mi?

ERKAM AYDAR KİMDİR?

1990 doğumlu Erkam Aydar O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve büyük beğeni kazanmayı başarmıştır. Yarışmadan elensede dikkatleri üzerine çeken Erkam Aydar mütevaziliği, tarzı, sesi ve yakışıklılığı ile herkesin takdirini kazanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü eğitimi alan Aydar’ın babası öğretmendir, baba tarafından aslen Bingöl’lüdür. 2016 yılında yayınlanacak olan TRT 1 ekranlarında yeni dizi Sevda Kuşun Kanadında oyuncu kadrosuna dahil olmuştu.

Erkam Aydar evli ve 2 çocuk babasıdır. Erkam Aydar'ın eşi Gökçe Aydar'dır.