Erkan Agovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erkan Agovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erkan Agovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erkan Agovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erkan Agovic 24 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erkan Agovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Erkan Agovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erkan Agovic'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erkan Agovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erkan Agovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erkan Agovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erkan Agovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2020 yılında FC Rodange 91

30 Haziran 2021 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2021 yılında Differdange II

28 Ocak 2022 yılında US Mondorf

Erkan Agovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erkan Agovic şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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