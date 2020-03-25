Erkan Akçay kimdir? Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bugün saldırıya uğrayan yazar İsrafil Kumbasar'ın fotoğrafını paylaştı. Akçay paylaşımına "Bu yakışıklı(!) kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar" notunu düştü. Bu paylaşımın ardından Akçay ile ilgili internette arama yapılmaya başlandı. Peki Erkan Akçay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Erkan Akçay twitter hesabı ne? Ayrıntılar haberimizde...

ERKAN AKÇAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erkan Akçay (d. 2 Nisan 1961, Yeşilova, Burdur), Türk siyasetçi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili. 2007 yılından beri yapılan tüm genel seçimlerde MHP Manisa milletvekili olarak meclise girmiştir.

ERKAN AKÇAY'IN KARİYERİ

Erkan Akçay 2 Nisan 1961 tarihinde Burdur'un Yeşilova ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve Maliye Bakanlığında Muhasebat Kontrolörü olarak çalıştı. İzmir Defterdar Yardımcılığı, Manisa ve Balıkesir Defterdarlığı, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Akçay, İngilizce bilmektedir.

ERKAN AKÇAY'IN SİYASİ KARİYERİ

Akçay, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa milletvekili olarak meclise girdi ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yaptı. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar MHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. Günümüzde MHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.

ERKAN AKÇAY TWİTTER HESABI NE?

27. Dönem Manisa Milletvekili, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın Twitter hesabı: @erkanakcay45

ERKAN AKÇAY'IN PAYLAŞIMI

MHP'yi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında eleştiren avukat İsrafil Kumbasar, saldıraya uğradı. Saldırının ardından Kumbasar'ın çekilen darp görüntülerini MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP Milletvekili Akçay, paylaşımında yazar İsrafil Kumbasar için, "Bu yakışıklı(!) kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar." ifadelerini kullandı. Kumbasar'ın darp edilmiş görüntüleri tepki çekse de MHP'li Akçay, paylaşımını ve darp görüntülerini hesabından kaldırmadı.

Erkan Akçay'ın paylaşımı:

Bu yakışıklı(!)kim?

Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar. pic.twitter.com/hdXvMxmahf — Erkan Akçay (@erkanakcay45) March 24, 2020

SALDIRI MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'YE YÖNELİK SÖZLERİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Saldırının Kumbasar'ın, "Şu Devlet Bahçeli'ye korona bağışlayacak bir tane hayırsever yok mu" ifadelerinin ardından gerçekleştiği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan avukat İsrafil Kumbasar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli için “Şu Devlet Bahçeli’ye corona virüsü bağışlayacak bir tane hayırsever yok mu yahu?” ifadelerini paylaştı.

Kumbasar'ın paylaşımı ülkücü camiada büyük tepki çekti.

Bir süre sonra ise Kumbasar gittiği semt pazarında 5-6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kumbasar'ın darp edildiği ana ait görüntüler, soysal medyada paylaşıldı.

İSRAFİL KUMBASAR DAYAK VİDEOSU

Bir süre sonra ise Kumbasar gittiği semt pazarında 5-6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kumbasar'ın darp edildiği ana ait görüntüler, soysal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında uygunsuz paylaşımlarda bulunan Yeniçağ Gazetesi eski yazarı İsrafil Kumbasar, şiddet gördüğü gerekçesiyle yüzü kanlı bir fotoğrafını paylaştı.

İsrafil Kumbasar’ın bu paylaşımı sonrasında, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da fotoğrafı kullanarak bir paylaşım yaptı. Akçay yaptığı paylaşımda, “Bu yakışıklı(!)kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar” ifadelerini kullandı.

İSRAFİL KUMBASAR KİMDİR?

İsrafil Kumbasar, Yeniçağ gazetesi eski yazarlarından aynı zamanda da hukukçudur. İsrafil Kumbasar'ın MHP Lideri Bahçeli'ye sosyal medyada söylediği sözler yüzünden darp edildiği iddia ediliyor. Kumbasar, kendi söylemiyle ülkücüdür ancak MHP lideri Bahçeli'ye karşıdır. Sosyal medya hesabı Facebook'tan hakaret dolu paylaşımlarda bulunmaktadır.