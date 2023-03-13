Erkan Baş kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? TİP genel başkanı Erkan Baş'ın biyografisi Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel başkanı Erkan Baş, siyasi kimliği ile hep ön plana çıkmıştır, Baş özellikle katıldığı televizyon programlarında yapmış olduğu siyasi görüş ve konuşmalarıyla izleyiciler tarafından merak edilerek Erkan Baş kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? TİP genel başkanı Erkan Baş'ın biyografisi.