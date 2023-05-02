Erkan Gül’e MÜSİAD’ta yeni görev!

MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurulu, 29 Nisan Cumartesi günü derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi. Genel kurulda Mahmut Asmalı güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçilirken, Pendikli İş İnsanı Erkan Gül’de yeniden yönetimde yer aldı.

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Erkan Gül’e MÜSİAD’ta yeni görev!

MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurul Programı MÜSİAD Genel Merkezinde geniş katılımla gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçildi.

Genel kurulda konuşan başkan Mahmut Asmalı:

"Bir ve beraber olarak, milletçe kenetlenerek, Türkiye Yüzyılı’na güçlü, kararlı ve ihtişamlı bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. MÜSİAD ailesi olarak 33 yıldır bu inançla daima hakkın, hakikatin, istikrarın ve milli iradenin yanında olduk; şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir" mesajı ile başlayan genel kurulda yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Durusoy “Sayın genel başkanımız ve yönetimi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışma devam edeceğiz. Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin gelişmesine yönelik fikirlerin hayata geçirilecek projeler ile üretim ve istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz”

dedi.

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(Solda Hasan Ekmen, Ortada Erkan Gül, Sağda Altuğ Karataş)

Erkan Gül’e yeni görev!

Bir önceki dönemde de asil yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Pendikli İş insanı Erkan Gül, yeniden listede yer alırken Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı olarak seçildi.

“ ‘Türkiye Yüzyılı’ yolculuğunda var gücümüzle çalışacağız”

Seçimden sonra açıklama yapan Erkan Gül,

“bir önceki dönem göreve başladığımız ve mensubu olmaktan şeref duyduğum MÜSİAD’ta, bugün gerçekleştirdiğimiz 27. Olağan Genel kuruluyla şahsımı Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı görevine getiren Mahmut Asmalı Başkanımıza teşekkür ediyorum. 16 sektör kurulu başkanımız ve yönetimlerimizle birlikte ülkemizin “Türkiye Yüzyılı” yolculuğunda var gücümüzle “Bir ve Beraber” çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun”

ifadelerinde bulundu.

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