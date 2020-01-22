Erkan Kolçak Köstendil'in bebeğinin adı belli oldu

Reyting rekorları kıran Çukur dizisinin oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

4.5 AYLIK HAMİLE

Farklı bir isim tercih eden ikili, çocuklarına 'Marsel' adını koyacak. Marsel ismi; şanslı, güçlü, güneş ışığı anlamına geliyor.

CANSU TOSUN KİMDİR?

Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya, Nürnberg'de doğmuştur. Anne babası Kayseri kökenlidir. Annesi 16 yaşındayken, babası da 22 yaşındayken Almanya'ya göç etmiş. Babası, Nürnberg'de postane yöneticiliği yapıyor. Annesi ise bir mağazada çalışıyor. Nürnberg Operası'nda 13 yıl bale eğitimi aldı. Ancak liseden sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yöneldi. 4 yaşından beri birçok Alman markası için fotomodellik yaptı ve kaliteli markaların yüzü oldu. Cansu Tosun'un Fırat adında bir erkek ikiz kardeşi vardır. Nürnberg'de lise eğitiminde ticaret üzerine okudu.

Almanya'da iken menajer Şebnem Özberk ile tanışan Cansu Tosun, oyunculuk hayali ile hiç tanımadığı İstanbul'a onun yanına gelerek yerleşmiş.

2010 yılında oyuncu olmak için Türkiye'ye gelen Cansu Tosun, Yılmaz Erdoğan'nın yönettiği BKM Mutfak ekibinden de dersler almış. Sonrasında 3.Mota Okulu'nda Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitim aldı.

Aynı zamanda profesyonel fotomodel olan Cansu Tosun, 2011 yılında TRT'de oynayan "Küçük Hanımefendi" adlı dizi ile oyunculuk hayatına başladı. 2012 yılında Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisinde Zehra karakterini oynadı.

2013 yılında, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı ve "Refik Halit Karay"ın "Bugünün Saraylısı" adlı romanından uyarlanan aynı adlı dizide Serhat Teoman, Selçuk Yöntem, Nazan Kesal ve Ali Ersan Duru ile başrolde oynadı.

2014 yılında başrollerde Keremcem'in oynadığı "İksir: Dedemin Sırrı" adı sinema filminde oynadı.