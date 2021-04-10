Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtıİlayda Alişan'dan herkesi üzen o açıklamaBugünün fidanları yarınlara nefes olacak! Van'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımıVatandaşlar havlama seslerini duydu, Erzincan'da inşaat çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardıİletişim Başkanı Altun'dan Türk dünyasına birlik çağrısı "Ortak çalışmaları destekleyici adımlar atmalıyız"Savaşçı Teğmen Selcen Efe kimdir?Şehit annesinin bir yıllık hasreti son buldu! Oğlunun mezarına polislerin yardımıyla gittiSavaşçı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı kimdir?Bu kez ambulans yardım bekledi! Kara saplanan ambulansın imdadına iş makinesi yetiştiErkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir sürenin ardından Savaşçı dizisiyle ekranlara geri dönen Erkan Meriç, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Beyaz Karanfil ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinden tanıdığımız başarılı oyuncu Erkan Meriç'in hayatı merak konusu oldu. Peki Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

ERKAN MERİÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Model, sinema ve dizi film oyuncusu. 25 Temmuz 1986, Adana doğumlu. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü mezun olmuştur.

Medyada Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'dan sonra Dünyanın en iyi erkek modeli unvanını kazandığı yazılan Erkan Meriç, uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynadı, kalecilik yaptı. Ayrıca voleybol, yüzme, basketbol, body building gibi spor dallarıyla da ilgilendi.

Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Üniversiteyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya karar veren Erkan Meriç, ajansa kaydolmuş, 2009 yılında düzenlenen Best Model of The Turkey yarışmasına katılmış ve bu yarışmada Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçilmiştir. Bu yarışmanın ardından Best Model of The World yarışmasına katılmış ve bu yarışmada da Dünya'nın en iyi erkek modeli unvanının sahibi olmuştur.

Erkan Meriç modellikten sonra oyunculuğa başladı. Son olarak "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmaktadır.

Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Adını Sen Koy (TV Dizisi, Ömer,2018).

Hayat Çizgisi Suriye (Doğan, TV Filmi, 2016)

Adını Sen Koy (Ömer, TV Dizisi, 2016)

İkimize Bir Dünya (Sinema Filmi, 2015)

Beyaz Karanfil (TV Dizisi, 2014)

Zeynep'in Hikayesi (TV Filmi, 2012)

Acayip Hikayeler (TV Dizisi, 2012)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, 2007)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT