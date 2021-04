Beyaz Karanfil ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinden tanıdığımız başarılı oyuncu Erkan Meriç'in hayatı merak konusu oldu. Peki Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

ERKAN MERİÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Model, sinema ve dizi film oyuncusu. 25 Temmuz 1986, Adana doğumlu. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü mezun olmuştur.

Medyada Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'dan sonra Dünyanın en iyi erkek modeli unvanını kazandığı yazılan Erkan Meriç, uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynadı, kalecilik yaptı. Ayrıca voleybol, yüzme, basketbol, body building gibi spor dallarıyla da ilgilendi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya karar veren Erkan Meriç, ajansa kaydolmuş, 2009 yılında düzenlenen Best Model of The Turkey yarışmasına katılmış ve bu yarışmada Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçilmiştir. Bu yarışmanın ardından Best Model of The World yarışmasına katılmış ve bu yarışmada da Dünya'nın en iyi erkek modeli unvanının sahibi olmuştur.

Erkan Meriç modellikten sonra oyunculuğa başladı. Son olarak "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmaktadır.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Adını Sen Koy (TV Dizisi, Ömer,2018).

Hayat Çizgisi Suriye (Doğan, TV Filmi, 2016)

Adını Sen Koy (Ömer, TV Dizisi, 2016)

İkimize Bir Dünya (Sinema Filmi, 2015)

Beyaz Karanfil (TV Dizisi, 2014)

Zeynep'in Hikayesi (TV Filmi, 2012)

Acayip Hikayeler (TV Dizisi, 2012)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, 2007)