TFF'nin Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Erkan Özdamar, bu sezon Süper Lig'de adını duyurmaya başladı. Süper Lig'de 11. hafta oynanan Galatasaray maçını yöneten Özdamar, 12. haftada ise Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında görevli olacak. Bunun üzerine futbolseverlerin merak ettiği isimler arasına giren Erkan Özdamar hakkında bilinenleri haberimizde derledik. Peki, Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Erkan Özdamar hangi takımlı? İşte detaylar...

ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bu sezon Süper Lig'de yükselişe geçen Erkan Özdamar, ligin genç hakemleri arasında yer alıyor. TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Özdamar, Süper Lig'e bu sezon yükseldi. Özdamar, yönettiği 4 maçta 18 sarı, 1'i ikinci sarıdan olmak üzere 2 kırmızı kart çıkardı.

MESLEĞİ NE VE HANGİ TAKIMLI?

Son olarak Galatasaray maçında görev alan genç hakemin gerçek hayatta dans eğitmenliği yaptığı öğrenildi. Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı.

Genç hakemin ayrıca Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip olduğu kaydedildi. Genç hakemin hangi takımlı olduğu ise bilinmiyor.