Erkan Özerman Best Model'de 'ahlaksız teklif' iddialarına canlı yayında yanıt verdi! Best Model yarışmasına katılan ve Best Model'de "Best Smile" güzeli seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yenildiğini belirterek olay yaratan 'ahlaksız teklif' iddiasında bulundu. Erkan Özerman o iddialara Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında açıklık getirdi.

Best Model'de dereceye gireceklerin önceden belli olduğunu iddia eden Elmas Yılmaz, erkek yarışmacılara da ahlaksız teklif yapıldığını belirterek, "Dereceye gireceği belli olanlar organizatör Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" dedi. "HAKKIMIZI YEDİLER" Birinci seçildiğini ancak oyunu değiştirdiklerini öne süren Yılmaz, "Yarışma düzenleyeceğiz diye komedi filmi çektiler resmen hakkımızı yediler. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar O arkadaş mansiyon ödülü bile alamadı" diyerek herkesi şoke etmişti. "REZALET ÇIKARMAK İÇİN Mİ UĞRAŞIYORSUNUZ?" Beyaz TV'de yayınlanan Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunduğu Söylemezsem Olmaz programına katılan Erkan Özerman ise bu iddialar karşısında sinirlenerek sunuculara, "Rezalet çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Ben star mıyım? Benim adım girince neden konu yükseliyor? Konuşmada 'Erkan Özerman seni çağırıyor' diyor benim olayla bir ilgim yok. Kendi menajeriyle olan konuşması bana kadar geliyor." açıklamasında bulundu. "ELİMİZDE MESAJLAR VAR" Programa görüntülü katılan Best Model yarışmacılarından Mahir Şahin ise "Menajeri onun sağ kolu gibidir. Tanımıyormuş gibi konuşmasını doğru bulmuyorum. Elimizde mesajlar var." şeklinde açıklamada bulunarak direkt kendisinin ahlaksız teklifte bulunmadığını ve menajeri aracılığıyla bulunduğunu iddia etti. Teklifi kabul etmediğini ancak bazı arkadaşlarının otele gittiğini belirten Şahin, katalog çekimlerinin yayınlanmadığını iddia etti. Özerman ise fotoğrafların güzel çıkmadığı ve yarışmacıların istikbali ile oynamak istemediği için yayınlanmadığını açıkladı. Birinci önceden belli miydi? Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz'dan olay yaratacak iddia! "Ahlaksız teklifi reddettiğim için bana derece vermediler" erkan özermanbest modelsöylemezsem olmaz