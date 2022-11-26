Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...

Star TV ekranlarında ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olan Erkan Petekkaya hakkında araştırma yapılıyor. İşte Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...

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Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...

Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından birisi olan oyuncu Erkan Petekkaya'nın kim olduğu merak edilerek araştırılıyor. Oyuncunun kaç yaşında olduğu e nereli olduğunu öğrenmek isteyenler için işte Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...

Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 Elazığ'da doğmuştur. Aslen Diyarbakırlıdır.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda üniversite eğitimi alan oyuncu 1993 yılından beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak görev almaktadır.

1998 yılında Güzel Günler dizisiyle ekranlarda olan oyuncu 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizide rol almıştır.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer allmıştır, 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında oynamıştır.

Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...

2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir.

2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakterle acımasız ama pişmanlıkları olan bir babayı canlandırmıştır.

2014-2017 yılları arası Star TV'de yayımlanan Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterini canlandırmıştır.

Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...

2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Diyarbakırlı Delikanlı Sadi karakterini canlandırdı.

Oynadığı karakterden dolayı çok fazla sevilen Delikanlı Sadi, o dönem ekranlarda olan Doğduğun Ev Kaderindir adlı diziye de konuk olmuştur.

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