Erkan Petekkaya'dan klas hareket! Binnur Kaya'nın karşısında diz çöktü! Gelen cevap ayakta alkışlandı

Ünlü manken Özge Ulusoy'un sunuculuğunu üstlendiği gece, İranlı tasarımcı Azadeh Pourakbar’ın defilesiyle başladı. Doğaya dikkat çekmek için giydiği kıyafetle defilenin sürpriz ismi Yılmaz Morgül oldu. Defilenin bitmesinin ardından Palm Awards Kurucu Başkanı Nedim Delibaş, Eshome Collection Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın ve İstanbul Turizm Derneği Genel Başkanı Yalçın Aydın’ın konuşmalarıyla gece devam etti.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Törende ‘Yılın Rock Sanatçısı’ Ufuk Beydemir olurken, ‘Yılın Rap Sanatçısı’ ödülü Norm Ender’e verildi. ‘Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı’ ödülünü ise Aslı Hünel kazandı.

İsmail Hacıoğlu, ‘Yılın Erkek Sinema Oyuncusu’ seçilirken, ‘Yılın Sinema Filmi Projesi’ne ‘Kesişme’ layık görüldü. Nazlı Çelik, ‘Yılın Kadın Haber Sunucusu’ oldu ‘Yılın Tartışma Programı’ ödülünün sahibi ise Seda Seda Öğretir’in oldu.

ÖDÜLÜ DİZ ÇÖKEREK VERDİ

Törende “yılın kadın dizi oyuncusu” seçilen Binnur Kaya'ya ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Erkan Petekkaya, ödülü dizlerinin üzerine çökerek vermesiyle büyük alkış topladı. Binnur Kaya da bu jest karşısında aynı şekilde diz çökerek ünlü oyuncuya sarıldı.

Binnur Kaya ile Erkan Petekkaya, “Kırmızı Oda” adlı dizide birlikte rol almıştı.