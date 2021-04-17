Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya son olarak TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Sadi karakterini canlandırarak diziyi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Bu hafta İbo Show'un yeni bölümüne konuk olan oyuncunun eşi, sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Erkan Petekkaya'nın eşi kimdir? Didem Petekkaya kimdir, kaç yaşında, Nereli? Ne iş yapıyor? Sorularının cevabı haberimizde..

ERKAN PETEKKAYA'NIN EŞİ KİMDİR? DİDEM PETEKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NE İŞ YAPIYOR?

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Petekkaya 2003 yılında hayatını akrabası olan Didem Petekkaya ile birleştirdi. . Ankara'da dünyaya gelen Didem Petekkaya'nın memleketi Diyarbakır'dır.Didem Petekkaya Erkan Petekkaya ile evlenmesinin ardından tanınmaya başladı

Didem Petekkaya 2003 yılında davetli olduğu bir düğün töreninde Erkan Petekkaya ile karşılaşarak ilk görüşte sıcak duygular hissederek akrabası olduğunu öğrendiği Erkan Petekkaya ile Ankara’da 2 kez buluştu. Didem Petekkaya ikinci görüşmenin akşamında asansörde Erkan Petekkaya’nın kendisine evlilik teklifi ettiği ve onunda bu teklifi hemen kabul ettiği bilinmektedir.

2003 yılında evlenen çift 2004 yılında çocukları “Cem Cano Petekkaya” dünyaya geldi. Cem Cano Petekkaya babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Didem Petekkaya'nın iş kadını olduğu biliniyor.