Erkan Sasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erkan Sasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erkan Sasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erkan Sasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erkan Sasa 1 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erkan Sasa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erkan Sasa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erkan Sasa'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erkan Sasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erkan Sasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Erkan Sasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erkan Sasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında 1922 Konya

Erkan Sasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erkan Sasa şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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