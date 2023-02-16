Erkan Senturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erkan Senturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erkan Senturk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erkan Senturk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erkan Senturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erkan Senturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erkan Senturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erkan Senturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erkan Senturk 18 Şubat 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erkan Şentürk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erkan Senturk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Erkan Senturk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erkan Senturk'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erkan Senturkboyu ve yaşı kaç

Erkan Senturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erkan Senturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Erkan Senturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erkan Senturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Galatasaray U19

6 Eylül 2018 yılında Bilinmiyor

25 Ocak 2019 yılında Arnavutköy Bld

12 Ocak 2022 yılında Edirnespor

Erkan Senturk kimdir

Erkan Senturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erkan Senturk şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Erkan Senturk nereli

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