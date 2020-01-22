Erkan Sözeri: “Erzurum şehrini güzel temsil ettik”

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ı her 2 maçta da 3-2 mağlup ederek çeyrek finale çıkan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, Erzurum'u güzel şekilde temsil ettiklerini söyleyerek Balıkesirspor maçına odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Beşiktaş karşısında ilk maçı 3-2 kazanan ve rövanş karşılaşmasında da Vodafone Park'ta aynı skorla galip gelerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Güzel bir maç olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün güzel bir maç oynandı. Türkiye Kupası'nda. Gerçekten kupa maçları çok keyifli geçiyor. Bizim açımızdan iyi bir tur oldu. 2 maç da güzel geçti. Ligde hedeflerimiz var, ciddi bir kadromuz var, kadro derinliğimiz de var. Bu nedenle kupada gidebildiğimiz yere kadar gidelim istiyoruz. Süper Lig takımlarında bile bizdeki kadro derinliği yok. Az süre alan oyuncular için de bir fırsat kupa maçları. 2 Beşiktaş maçının bize anlattığı çok şey var. Güzel organizasyonlar yapıp güzel goller attık. Tabii yediğimiz golleri de analiz etmemiz gerekiyor. "Kendi ligimizde niye bu kadar yapamıyoruz'u anlatmamız gerekirse, benim oyuncularım Süper Lig oyuncuları. Bizim ligimizde her takım bize karşı kapalı oynuyor. Ama Beşiktaş gibi ya da diğer Süper Lig takımları gibi takımlar oynamaya başladığı zaman, bizim de oyuncularımız kendi kalitesini gösterme fırsatı buluyor. Erzurum şehrini güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum. Sahadaki duruşumuz, mücadelemiz ve rakibe saygımızla, bugünkü turun bize yakıştığını düşünüyorum. Beşiktaş gibi bir takım karşısında geriye düşüp çevirmek önemliydi. Camiamıza hayırlı olsun. Bu maçı çok çabuk unutup çok önemli Balıkesirspor maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Erzurum, Süper Lig'e yabancı değil. Süper Lig'e dönerek bu seneyi taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Sahada geçmiş ve kariyer oynamıyor"

BB Erzurumspor olarak Süper Lig'e dönüş sinyalleri verdiklerini söyleyen Erkan Sözeri, "Ancak kendi ligimizde zorlanıyoruz. Özellikle ikinci yarıda maçlar zorlu olacak. Bu performansın belki kat kat fazlasını göstermemiz gerekiyor. TFF 1. Lig'de çok kaliteli yabancı oyuncular var. Sissoko da bunlardan birisi. Geçmişinde Wolfsburg, St.Etienne gibi önemli takımlar var. Ama bu kadar yetenekli bir Sissoko'nun istediği yerlere gelemediğini görüyorsak, orada bir sıkıntı vardır. Ama sahada artık geçmiş ve kariyer oynamıyor. Şenol Güneş de bu durumu kanıtladı. Türkiye'de ve gurbette ne kadar yetenekli genç olduğunu kanıtladı. Futbolun artık bir mücadele işi olduğunu belirtirsek doğru sonuçlar içinde olduğumuz görürüz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA