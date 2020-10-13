Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda kadrosuna kattığı ve bu sezon Şanlıurfaspor'a kiraladığı Erkan Süer, Türk futbolunda adını sıkça duyacağımız genç futbolculardan birisi olacağı öngörülüyor. On numara bölgesinde forma giyen Erkan Süer, Türkiye Ümit Milli Takımında da forma giyiyor. Peki, Erkan Süer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

ERKAN SÜER KİMDİR?

Erkan Süer, 12 Temmuz 2001 yılında Tokat’ta doğan ve Türkiye U21 takımında forma giyen futbolcudur. Genç isim on numara ve sol kanat bölgelerinde oynayabilmektedir. Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergiledi.

Galatasaray'ın 2020 Ocak ayında Boluspor'dan transfer ettiği genç yıldız, bu sezon transfer döneminde Şanlıurfaspor'a kiralanmıştı. Güncel piyasa değeri, 150 bin Euro olan Erkan Süer'in Galatasaray'da ki sözleşmesi 2022'de bitiyor.