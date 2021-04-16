Erkan Trükten, Youtube'da ürettiği video içeriklerinden bir tanesinin kaldırılması sonucu Twitter'de gündem oldu. Yanlış tıbbi bilgi yaydığı gerekçesiyle videosunun silinmesini eleştiren Trükten'in takipçilerinin de desteğiyle #haddinibilyoutube etiketi kısa süre içinde gündem maddeleri arasına yerleşti. Bunun üzerine ara listelerinde ilk sıralara yükselen Erkan Trükten kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Erkan Trükten mesleği ne? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

ERKAN TRÜKTEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? ERKAN TRÜKTEN MESLEĞİ NE?

1980 yılında Bulgaristan'da doğan 41 yaşındaki Erkan Trükten, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde gördüğü lisans eğitiminin ardından Sofya’da felsefe eğitimi aldı.

Dünya Tarihi, Felsefe, Felsefi Akımlar & Filozoflar kategorilerinde eserler kaleme aldı.

Yazarın kitapları çeşitli yayınevleri tarafından okurlarının beğenisine sunuldu.

Kendisini Tarih Felsefecisi, Araştırmacı, Yazar ve BBN Türk Büyük Resim Moderatörü olarak tanımlayan Trükten, Youtube kanalı aracılığıyla videolar çekmektedir.

Youtube'da yayımladığı bir videosa yanlış tıbbi bilgi verdiği gerekçesiyle sansür uygulanan Trükten, bu karara tepkisini Twitter üzerindene gösterdi.

Trükten olayın ardından kişisel Twitter hesabında, "Açıktır ki Youtube DSÖ'nün Covid hakkında söylediklerini esas alıp alanında uzman olan doktorların ve bu doktorların açıklamalarına katılanların görüşlerine zorbaca sansür uygulamaktadır. Bu ancak NAZİ Almanyası'nda olabilecek bir faşizmdir.

Takdir edersiniz ki tibbi bilim oy çokluğu ile alınan kararlar doğrultusunda yapılmaz. Deney ve gözleme dayanır. Yine takdir edersiniz ki WHO'nun aldığı kararların yeterli gözlem ve delile dayanmadığı ve kimi zaman değişebildiği de çok açıktır.

Maksat karınca misali tarafımız belli olsun. Zorbaca sansür politikalarını protesto için sizleri #haddinibilyoutube etiketiyle twitter'e davet ediyorum." paylaşımları ile sevenlerinden destek çağrısında bulundu.



