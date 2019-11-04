Erkan Zengin, Karagümrük’ten ayrıldı

Fatih Karagümrük'te futbolcu Erkan Zengin takımdan ayrıldı.

Fatih Karagümrük'te teknik kadroda da yer alan futbolcu Erkan Zengin, takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zengin, "Karagümrük kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman hurmayla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sonlandırdık. Karagümrük taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA