Erkek arkadaşına sinirlendi! Kendini seyir halindeki araçtan attı

Karabük'te alkollü olan bir kadın, erkek arkadaşı ile arabada yaşadığı tartışma sonucu seyir halindeki aracın kapısını açarak aşağı atladı. Bir iş yeri kamerasına saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından aracını durduran erkek, kız kızın yanına gelerek onu yoldan alıp arabaya bindirdikten sonra oradan uzaklaştı.