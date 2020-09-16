Erkek arkadaşına sinirlendi! Kendini seyir halindeki araçtan attı
Karabük'te alkollü olan bir kadın, erkek arkadaşı ile arabada yaşadığı tartışma sonucu seyir halindeki aracın kapısını açarak aşağı atladı. Bir iş yeri kamerasına saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından aracını durduran erkek, kız kızın yanına gelerek onu yoldan alıp arabaya bindirdikten sonra oradan uzaklaştı.
Karabük'te Kurtuluş Mahllesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan olayda seyir halindeki bir araçta erkek arkadaşına sinirlenip bir anlık öfkesine yenik düşen B.E.K isimli bir kadın aracın kapısını açıp yola atladı. O anlar kameralara anbean yansırken karakola giden B.E.K’nin erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenildi.
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16 Eylül 2020 Çarşamba 15:55
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