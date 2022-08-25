Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold

Sevgilisine kızdığı için yeni doğan bebeğini mikrodalga fırına atarak pişiren cani kadını öğrenince şoke olacaksınız...

İrem Yıldız
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Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold 1

Sicili başka olaylara karışmaktan dolayı biraz kabarık olan China Arnold, 2005 yılında hayatına temiz bir sayfa açmaya çalışıyordu. Biraz sallantılı da olsa bir ilişkisi vardı. İlişkilerini daha iyiye götürmek için hamile kalmıştı ama bebek ilişkilerini daha da kötüye götürüyordu.

Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold 2

China, sevgilisi Terrell ve sevgilisinden olan 28 günlük bebeğiyle birlikte yaşıyordu. Fakat sevgilisi, bebeğin kendisinden olduğunu kabul etmiyor, ona babalık yapmıyordu. İlişkileri her geçen gün kötüye gidiyordu.

Bir gün yine bebek nedeniyle tartıştılar ve Terrell evi öfkeyle terk etti. Kendisi de öfkeden kriz geçiren China, bebeği Paris'i bir anda mikrodalga fırına atarak iki dakika boyunca çalıştırdı.

Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold 3

Bebeği fırından çıkaran cani kadın, ertesi gün doktora götürdü. Bebeğin teninde bir yanık yoktu fakat iç organları zarar görmüştü. Doktorlar bebeğin başına geleni tahmin ettiler.

Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold 4

Doktorlar anneye, iç organlarında hatta kaburgasında yanık tespit ettiklerini söylediklerinde, China şaşırmış gibi yaparak suçunu gizlemeye çalışıyordu.

Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold 5

Paris, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanenin polisi durumu incelediğinde, hiçbir yangın belirtisi olmadığı halde bebeğin vücudunda ve iç organlarında yanıklara rastladıkları için bunun bir cinayet olduğunu anladı ve inceleme başlattı.

Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold 6

Genç kadının evinde inceleme yapan polisler kanıtlara ulaştı. Banyo küvetinde soğuk su doluydu. Belli ki bebeğin bedenini soğutmak için kullanmıştı. Ayrıca bebeği suya soktuktan sonra kurulamak için kullandığı havluyu da fark ettiler, üzerinde Paris'in yanmış derisinin kalıntıları bulunuyordu.

Polis kanıtları toplasa da halen daha bebeği mikrodalga fırına atmış olabileceğini tahmin edememişti. Gerçek ortaya çıktığında herkes şaşkına dönmüştü.

China resmen bebeğini pişirmişti. İlk başta suçunu inkar etse de daha sonra çok sarhoş olduğunu ve böyle bir şeyi yaptığını itiraf etti. Üç defa mahkemeye çıkan ve en sonunda ömür boyu hapse mahkum edilen China, dünya gündemine oturmayı başardı.

Anne olmak için her şeyini verebilecek milyonlarca insanın nefretini kazanan kadın, 2008 yılından bu yana şartlı tahliye olmaksızın cezasını çekiyor.

Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold 7

Polis kanıtları toplasa da halen daha bebeği mikrodalga fırına atmış olabileceğini tahmin edememişti. Gerçek ortaya çıktığında herkes şaşkına dönmüştü.

Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold 8

China resmen bebeğini pişirmişti. İlk başta suçunu inkar etse de daha sonra çok sarhoş olduğunu ve böyle bir şeyi yaptığını itiraf etti. Üç defa mahkemeye çıkan ve en sonunda ömür boyu hapse mahkum edilen China, dünya gündemine oturmayı başardı.

Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold 9

Anne olmak için her şeyini verebilecek milyonlarca insanın nefretini kazanan kadın, 2008 yılından bu yana şartlı tahliye olmaksızın cezasını çekiyor.

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