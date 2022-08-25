Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold

Genç kadının evinde inceleme yapan polisler kanıtlara ulaştı. Banyo küvetinde soğuk su doluydu. Belli ki bebeğin bedenini soğutmak için kullanmıştı. Ayrıca bebeği suya soktuktan sonra kurulamak için kullandığı havluyu da fark ettiler, üzerinde Paris'in yanmış derisinin kalıntıları bulunuyordu.

Polis kanıtları toplasa da halen daha bebeği mikrodalga fırına atmış olabileceğini tahmin edememişti. Gerçek ortaya çıktığında herkes şaşkına dönmüştü.

China resmen bebeğini pişirmişti. İlk başta suçunu inkar etse de daha sonra çok sarhoş olduğunu ve böyle bir şeyi yaptığını itiraf etti. Üç defa mahkemeye çıkan ve en sonunda ömür boyu hapse mahkum edilen China, dünya gündemine oturmayı başardı.

Anne olmak için her şeyini verebilecek milyonlarca insanın nefretini kazanan kadın, 2008 yılından bu yana şartlı tahliye olmaksızın cezasını çekiyor.