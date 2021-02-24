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  3. Erkek arkadaşından şiddet gördü! Şikayetçi olmaması görenlere pes dedirtti

Erkek arkadaşından şiddet gördü! Şikayetçi olmaması görenlere pes dedirtti

Kadıköy Osmanağa'da erkek arkadaşı tarafından şiddete maruz kalan bir kız, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı söyleyen kız, bir süre sonra erkek arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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24 Şubat 2021 Çarşamba 10:54
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