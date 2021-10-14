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  3. Erkek arkadaşını araçla ezen kadının tuhaf halleri dikkat çekti! Aracın içinden çıkmadı, polisi görünce feryat etmeye başladı!

Erkek arkadaşını araçla ezen kadının tuhaf halleri dikkat çekti! Aracın içinden çıkmadı, polisi görünce feryat etmeye başladı!

Denizli'de gerçekleşen olayda bir kadın 4 yıldır birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiği iddiasında bulundu. Çevredekilerin olay anını kaydetmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. İddiası kamera görüntüleri ile çürütülen kadının, aracın içinden çıkmadığı ve polisi görünce ağlamaya başlaması görüntülere yansıdı.

Erkek arkadaşını araçla ezen kadının tuhaf halleri dikkat çekti! Aracın içinden çıkmadı, polisi görünce feryat etmeye başladı!

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, Murat A. (41) ile 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek D. (34) kullandığı 35 MRT 34 plakalı araçla kaldıkları apart dairesine geldi.

Daha sonra Dilek D.'nin yardım çığlıkları üzerine Murat A.'nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Murat A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İDDİASI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İLE ÇÜRÜTÜLDÜ

Alkollü olan Dilek D., kendisine kazanın nasıl olduğunu soran polis ekiplerine, kavga ettikleri Murat Avcı'yı fark etmediğini ve olayın kaza olduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, Dilek D.'nin ilk ifadesi ile çevreden toplanan güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti.

Dilek D, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etti.
 

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ARACIN İÇİNDEN ÇIKMADI POLİSİ GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Görüntüleri evinden cep telefonuyla kaydeden gördü tanığı, Dilek D.'nin olayın ardından aracından inmediğini, bir süre telefonla konuştuğunu ve polis ekiplerini görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti.

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Görüntülerde, Dilek D.'nin birkaç kez erkek arkadaşının tekerin altında kalan cenazenin bedeninin yanına gittiği, çığlıklar attığı, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat ettiği anlar ve polisler tarafından gözaltına alındığı görüldü.

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