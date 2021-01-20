Erkek arkadaşının kalp krizi geçirdiğini öğrenen kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti
Diyarbakır'da, hastane koridorunda erkek arkadaşının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini öğrenen kadın, oturduğu sandalyede çantasından çıkardığı tabancayla kalbine tek kurşun sıkarak yaşamına son verdi. O anlar saniye saniye hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KALBİNE SIKTIĞI TEK KURŞUNLA İNTİHAR ETTİ
Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.