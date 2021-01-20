Erkek arkadaşının öldüğünü öğrendi! Kalbine sıkıp intihar etti
Diyarbakır’da Özel Memorial Diyarbakır Hastanesinde erkek arkadaşının kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrenen Derman B. isimli bir kadın, hastane koridorundaki sandalyede oturduğu sırada çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. O dehşet anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi
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20 Ocak 2021 Çarşamba 11:28
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