Erkek Curling Milli Takımı, Hırvatistan’ı mağlup etti
Türkiye - Hırvatistan: 8 - 2Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda Erkek Genç Milli Takımı, rakibi Hırvatistan'ı 8-2 mağlup etti.
Türkiye - Hırvatistan: 8 - 2
Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda Erkek Genç Milli Takımı, rakibi Hırvatistan'ı 8-2 mağlup etti.
Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda Erkek Genç Milli Takımı dördüncü maçında rakibi Güney Kore'yi 5-2 yenerek avantaj elde etmişti.
Milliler, yarın TSİ 21.00'de İspanya ile mücadele edecek.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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