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  3. Erkek erkeğe bunu yapar mı? Bursa'da bir erkeği kelepçeleyip kadın geceliği giyindirdiler! Yetmedi fotoğraflayıp şantaj yaptılar! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Erkek erkeğe bunu yapar mı? Bursa'da bir erkeği kelepçeleyip kadın geceliği giyindirdiler! Yetmedi fotoğraflayıp şantaj yaptılar! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Bursa'da bir grup, para meselesi sebebiyle husumetli oldukları genci rehin alıp, ellerini ve ayaklarını bağlayıp, ağzını da bantladıktan sonra soyup, gecelik giyindirdiler. Bununla da yetinmeyen saldırganlar genci darp ederek, kayda aldılar.

Erkek erkeğe bunu yapar mı? Bursa'da bir erkeği kelepçeleyip kadın geceliği giyindirdiler! Yetmedi fotoğraflayıp şantaj yaptılar! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sapkınlıkta gelinen son nokta göz doldururken, görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı. Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda Y.Ç. isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte, aralarında para husumeti bulunan E.M.'yi rehin alarak götürdükleri evde tartışmaya başladılar. Alevlenen münakaşada Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip, ayaklarını bağladı. Bununla da yetinmeyip gence kadın geceliği giyindirip fotoğraflarını çektiler.

Erkek erkeğe bunu yapar mı? Bursa'da bir erkeği kelepçeleyip kadın geceliği giyindirdiler! Yetmedi fotoğraflayıp şantaj yaptılar! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

AĞZA ÇORAP SOKMA, GECELİK GİYİNDİRME, KELEPÇELEME

Tüm sapkınlıkları E.M. isimli erkekte deneyen grup, giyindirdikleri gecelikle genci fotoğraflayıp şantaj yaptılarBu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı silahı E.M.'nin ağzına sokup tehditler savurup, E.M.'ye sabaha kadar arkadaşlarıyla işkence etti.

Erkek erkeğe bunu yapar mı? Bursa'da bir erkeği kelepçeleyip kadın geceliği giyindirdiler! Yetmedi fotoğraflayıp şantaj yaptılar! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Geç saatlere kadar gençten haber alamayan E.M.'nin arkadaşları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erkek erkeğe bunu yapar mı? Bursa'da bir erkeği kelepçeleyip kadın geceliği giyindirdiler! Yetmedi fotoğraflayıp şantaj yaptılar! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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