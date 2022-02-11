Erkek erkeğe bunu yapar mı? Bursa'da bir erkeği kelepçeleyip kadın geceliği giyindirdiler! Yetmedi fotoğraflayıp şantaj yaptılar! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sapkınlıkta gelinen son nokta göz doldururken, görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı. Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda Y.Ç. isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte, aralarında para husumeti bulunan E.M.'yi rehin alarak götürdükleri evde tartışmaya başladılar. Alevlenen münakaşada Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip, ayaklarını bağladı. Bununla da yetinmeyip gence kadın geceliği giyindirip fotoğraflarını çektiler.

AĞZA ÇORAP SOKMA, GECELİK GİYİNDİRME, KELEPÇELEME

Tüm sapkınlıkları E.M. isimli erkekte deneyen grup, giyindirdikleri gecelikle genci fotoğraflayıp şantaj yaptılar. Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı silahı E.M.'nin ağzına sokup tehditler savurup, E.M.'ye sabaha kadar arkadaşlarıyla işkence etti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Geç saatlere kadar gençten haber alamayan E.M.'nin arkadaşları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.