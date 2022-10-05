Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı görev tanımı nedir, Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı ne iş yapar, Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı Tanımı;

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Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı Maaşları

Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.50

Meslek Adı :

Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erkek giyimine ait temel model uygulamalı kalıp,şablon,seri ve pastal planını hazırlayan,ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Giysi için ölçü almak,

b) Mesleki hesaplamalar yapmak,

c) Erkek pantolon kalıbı hazırlamak,

d) Erkek safari pantolon kalıbı hazırlamak,

e) Erkek gömleği kalıbı hazırlamak,

f) Model uygulamalı erkek gömleği kalıbı hazırlamak,

g) Erkek safari gömlek kalıbı hazırlamak,

h) Erkek yeleği kalıbı hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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