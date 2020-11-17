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Erkek öğretmene ne hediye alınır? Öğretmenler günü hediye önerisi | Erkek öğretmene alınacak hediye?

Öğretmenler gününe kısa bir süre kala öğrenciler ve velileri hediye araştırmalarına başladı. Atatürk'ün öğretmenlere hediye ettiği 24 Kasım Öğretmenler Günü her yıl kutlanıyor ve öğrenciler öğretmenlerine çeşitli hediyeler armağan ediyor. Peki Öğretmenler gününde erkek öğretmene ne hediye alınır? İşte öğretmenlere en güzel hediye öneriler haberimizde...

Erkek öğretmene ne hediye alınır? Öğretmenler günü hediye önerisi | Erkek öğretmene alınacak hediye?

Öğretmenler günü hediye önerileri internet üzerinden araştırılmaya başladı. 24 Kasım'a kısa bir süre kala Öğretmenler Günü hediye önerileri erkek öğretmene alınacak hediyelerin listeleri de teker teker çıkarıldı. Hem anlamlı hem de ekonomik öğretmenler günü hediyesi almak isteyen öğrenciler ve velileri için en özel ve anlamlı öğretmenler günü hediyelerini sizler için araştırdık. Peki Öğretmenler gününde erkek öğretmene ne hediye alınır? El yapımı öğretmenler günü hediyesi haberimizde...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler günü bu yıl Salı gününe denk gelmektedir.

ERKEK ÖĞRETMENE NE HEDİYE ALINIR?

Erkek öğretmene ne hediye alınır? sorusu oldukça zor bir sorudur. Çünkü kadınlar için bir çok hediye seçeneği bulunurken erkekler için bu seçenek daha kısıtlıdır. Ancak bu özel günde erkek öğretmenler için bir çok özel ve anlamlı hediye vardır. Bizde sizler için erkek öğretmene alınabilecek hediyelerden bazılarını bir araya getirdik.

Erkek öğretmene ne hediye alınır? Öğretmenler günü hediye önerisi | Erkek öğretmene alınacak hediye?

Türkçe Öğretmeni Kupa

Daha sevgi dolu bir kupa bardak hediye etmek isterseniz yine seçenekler fazla. Üzerinde branşı ve adı yazan kupa bardaklar ile öğretmenleriniz kendilerine özel olan bu bardakları kullanabilir, hangi bardak bana aitti karışıklığına bir son verebilir.

Erkek öğretmene ne hediye alınır? Öğretmenler günü hediye önerisi | Erkek öğretmene alınacak hediye?

Kişiye Özel Premium Tavla Seti

Şimdi size önereceğimiz hediye oldukça şık ve eğlenceli. Bir tavla düşünün. Ancak sadece bu kadar da değil. Standart bir tavla kutusunu açtığınız zaman içerisinden çıkmasını beklediğiniz şey iki ayrı renkte toplam 30 adet pul ve iki zardır. Çok çok yedek zar ve birkaç pul daha çıkabilir ki çoğu zaman bunlar da olmaz.

Erkek öğretmene ne hediye alınır? Öğretmenler günü hediye önerisi | Erkek öğretmene alınacak hediye?

Kişiye Özel Atatürk İmzalı Kalem Anahtarlık Set

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının ve resminin kabartması yer alan bir anahtarlık ve bir kalemin yer aldığı bu özel set, en anlamlı Öğretmenler Günü hediyelerinden biri olmaya aday. Üstelik bir öğretmen için son derece kullanışlı bir hediye olduğunu söyleyebiliriz.

Erkek öğretmene ne hediye alınır? Öğretmenler günü hediye önerisi | Erkek öğretmene alınacak hediye?

Gömlek

Erkeğe hediye denildiği zaman ilk akla gelenlerden biri gömlektir. Bunun sebebi hem kullanışlı hem de şık bir hediye olmasıdır. Bu hediyenin de bazı riskleri var tabii. Artık gömlekler standart değil. Kendi aralarında farklı tür ve tarzlarda olabiliyorlar. Bazı erkekler yalnızca slim fit gömlekleri giymeyi tercih ediyor. Bazıları daha spor gömlekler severken bazıları da klasikten vazgeçemiyorlar. Bu durumda en rahat seçim değişim kartı olan gömleklerdir. 

Erkek öğretmene ne hediye alınır? Öğretmenler günü hediye önerisi | Erkek öğretmene alınacak hediye?

Kişiye Özel Siyah Defter- Kalem Set

Öğretmenler sık not alırlar. Çeşitli konular, öğrenciler ile ilgili detaylar ve birçok konuda notlar alma gereği duyarlar. Üzerinde adı soyadı yazılı bir not defteri ve kalem öğretmeninizin oldukça işine yarayabilir.

Kaynak: Çiçeksepeti

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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