Erkek sevgiliye Sevgililer Günü mesajı uzun, anlamlı |En güzel 14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajları, sözleri kadına

Her sevgilinin veya evli çiftin sevgilerini bir kez daha gösterdiği gün olan 14 Şubat Sevgililer Günü için heyecan başladı. Çiftler birbirilerine en güzel hediyelerin yanı sıra en güzel mesajlarla duygularını anlatacak. Bu doğrultuda erkekler kadınlara, kadınlar ise erkeklere sevgilerini gösterecekleri en güzel mesajları internet arama motorlarında araştırıyorlar. İşte erkek sevgiliye yollanabilecek en güzel, uzun ve anlamlı Sevgililer Günü mesajı ve kadınlara yollanabilecek en güzel En güzel 14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajları, sözleri haberimizde...

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2022?

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, 2022 yılında 14 Şubat Pazartesi gününe denk gelmektedir. 2021 yılında kısıtlamanın uygulandığı Sevgililer Günü geçen yıl pazar ayına denk gelmişti.

ERKEK SEVGİLİYE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI UZUN, ANLAMLI

Âşıklar yaşamınızın her anında birlikte olmanız dileğiyle sizi seviyoruz. Sevgililer gününüz kutlu olsun.

Aşk kapıyı çaldığında hemen açma! Bazıları, çocuklar gibi zile basıp kaçıyor.

Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Aşk sevda öyle bir ateştir ki düştü mü gönülle yanarda yakarda, hep yanmak dileği ile bugünümüz alev alev yansın. Sevgililer günün kutlu olsun.

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

Aşkım içimde, ruhun bedenimde olduğu sürece seni çok sevmeye devam edeceğim.

Aşkım, bir tanem ben ateş sen ise mumsun benim tek korkum mumun zamanla eriyip yok olması ama doğru ya mum biterse ateş zaten söner. Sevgililer gününü kutlar bir ömür mutluluklar dilerim.

Aynı türküyü söylüyorsa yüreklerimiz birlikteyiz demektir. Şuan yüreğimde sevgi türküsü var senin de eşlik ettiğini biliyorum aşkım. Seni seviyor ve bu güzel sevgililer gününü kutluyorum.

Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgârın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi… Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle.

Bağırmak haykırmak istiyorum çok değil iki kelime seni seviyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek isterdim. Ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Baktığım her adreste sen varsın, çaldığım her kapıda sen varsın, uyuduğum uykuda sen varsın, iyi ki bu güzel ve özel günde de sen varsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem, ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım. Sevgililer günün kutlu olsun canım aşkım.

Bana sana sevme deseler karşılık olarak dünyayı verseler darağacı kurup idam etseler senden başkasını sevmeyeceğim gibi senden de asla vazgeçmeyeceğim ömrüm. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bazen sorarlar, “Hayatında biri var mı?” diye. Hayatımda biri yok. Birinde hayatım var. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.

Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek… Seni seviyorum!

Bazı insanların sesinde mutluluk gizli… İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

Ben senden önce kuruyan bir daldım kuş gibi kendimi rüzgâra saldım. Sonunda yere çaldım farkına vardım seninle doğdum bir tanem seninle olmuyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

Benim bir şeye ihtiyacım yoktu. Her şeyim sendin.

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir 14 Şubat sabahı yine. Düşünüyorum da sensiz mi geçecek acaba sevgilim bugün görebilecek miyim bilmiyorum, seni tutup ellerini sarılıp belki de, söylemek istiyorum ne kadar sevdiğimi, kollarımda olacak mısın sevgililer gününde. Bir demet gül ile bekleyeceğim seni, sadece ben ve özlemlerim olacak.

Bir çift göze aşık ve diğer bütün gözlere körüm.

Bir damardan ne kadar çok kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse sende benim için o kadar değerli ve özelsin meleğim. Seni seviyorum bu gün bizim olsun sevgilim.

Bir gülüşün ateşiyle yakmasını biliriz ölümün önünde sigaramızı. Seni canımdan çok seviyorum sakın bırakma ellerimi. Sevgililer günün kutlu olsun canım.

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

Bir parça aklımda, bir parça içimdesin tüm yaşamın vazgeçilmezimsin meleğim. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Biraz daha sen istiyorum yokluğunda kapatamadığım yaralarım için senin için kaybettiğim benliğime tekrar kavuştuğum için bana biraz sen lazım sadece sen. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Birbirlerini seven insanların kalpleri arasında gözle görülmeyen ipler olurmuş, insanlar uzaklaştıkça ipler gerilir insanın canını acıtırmış ama asla kopmazmış. Sevgililer günümüz daim olsun bir tanem.

Biriciğim, sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!

Bu dünyada ve öbür dünyada her zaman seninle olmak dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun.

Bu kadar kolay sevmezdim aslında. Gülüşüne denk geldim.

Bu şehir güzelse, senin yüzünden… Sen dünyada olmasan diyorum ben ne yapardım. Seni çok seviyorum aşkım sevgililer günün kutlu olsun.

Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Daha nice yıllara… Hayatım, sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim.

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Dünyanın en güzel ritmi, onun senin için çarpan kalbidir.

Eğer gökyüzü bir parça kâğıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak… Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.

Eskiler der ki; Her gök kuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gök kuşağını takip ettim sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Ey sevgili! Sen bana Allah’ın bir lütfu, hayatın bir mucizesisin biriciğim. Seni çok seviyorum. Bu güzel günün kutlu olsun.

Gökyüzü benim için ağlıyor gözlerim ümitsizce seni arıyor. Dudaklarım senin ismini heceliyor. Kollarım seni sarmak istiyor. Ve sevgilim kalbim yalnız senin için atıyor. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.

Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da… Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de… Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek…

Güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin! Sen hep kalbimde yatan ilk aşkımsın. Sevgililer günün kutlu olsun!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara…

Hâlet-i ruhaniyem’dir kelâm ettiğim lisân! Ya O’nadır, ya O’nunla O’lana, ya Aşk’adır, ya da Aşk’la yanana! Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığım sana. Sevgililer günün kutlu olsun Bi tanem, seni çok seviyorum.

Hayatıma giren en güzel varlıksın. Hep öyle kalacaksın. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Her şeyim! Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Hiçbir şey istemiyorum sadece seni istiyorum, gözlerimi kapattığım da rüyalarımda seni görüp her gözümü açtığımda karşımda seni görmek istiyorum çok değil sadece seni bir tanem. Hayatıma renk kattığın için iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Kalbim ki kendisine kefilim. Adınla uyandı bu sabah. 14 Şubat kutlu olsun.

Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

Kalplerimizdeki sevginin ömür boyu sürmesi dileğiyle sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Kendinden vazgeçecek kadar sev beni, sonu hüsranla bitse bile ölene kadar bırakma ellerimi, bırak titresin yüreğin, bırak yerden kesilsin ayakların, bırak âşık olduğun insan için harca her şeyini vazgeçilmezim. Sevgililer günün kutlu ve mutlu bir ömür boyu sürsün.

Kış geldi sevgilim. Yüreğini, yüreğime koy da üşümesin aşkımız.

Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.

Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum. Nice güzel günlere…

Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem.

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Mevsimler kışa dönüşse, güller dikene dönse, güneş sönse yine de seni seveceğim ömrüm boyunca. Sevgililer günün kutlu olsun.

Modern aşk istemem, üzüntüden başka ne ki? İlkel aşk isterim, aşkın en ilk’el halini. Seni isterim her halinle. Sevgililer günün kutlu olsun canım.

Mürekkepten denizler, kâğıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım! Sevgililer günün kutlu olsun.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Nefes diye çektiğim ciğerlerimde aşkın dolaşır canıma can verirsin bir tanem iyi ki var ve iyi ki benimlesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle.

Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin… Sevgililer günün kutlu olsun.

Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Öyle biri olacak ki her şeyi unutturacak. Ve diyeceksin ki. Bana içinde sen olmayan her şeyi unutturdun. Sen benim için işte öylesin aşkım sevgililer günün kutlu olsun.

Özleyeceksin! Kızıyordu, kıskanıyordu, küsüyordu, çok soru soruyordu; ama beni seviyordu diyeceksin! Sevgililer günün kutlu olsun.

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

Rabbim iyi ki seni dünyaya getirtmiş ve iyi ki benimle yollarımızı birleştirmiş şükürler olsun rabbime canım benim seni çok seviyorum bir tanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Senin de başında o çılgın rüzgâr esiverirse seni sevdiğimi unutma bebeğim. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sabahları seninle doğar içimdeki güneşin, gülücüklerinle sıcaklığımı arttırır ve batmazcasına daha çok ısınırım… Kaynağı sevgi olan ne batar ki hayatta? Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sana canım demeliyim çünkü bu can senin, sana sevgilim demeliyim bu sevgililer günü bizim, aşkımı sadece bu gün değil her gün bilmelisin, sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

Sana şiir yazmak ne haddime. Varlığın şiir zaten…

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Sana, sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun her şeyim.

Sen benim aşk ararken bulduğum değil, hiç aklımda yokken aşık olduğumsun.

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın derinliklerinde ki huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin sevgilim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sen yağmur damlası gibi düştün yüreğime, okyanus olup biriktin gönlüme sen benim bende senin oldum ebediyen sevgilim. Birlikte geçireceğimiz nice sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sen yüreğimde saklısın, hayatımda cansın, varlığıma varlık, ruhuma eş yaşama sevincimsin sevgilim. Sevgililer günün kutlu olsun.

Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. Sevgililer günün kutlu olsun bir tanem.

Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var.

Seni kendime hep kendime sakladım bir tek kendime, kalbimin güzel ve en özel yerine, sevdiğin seni sever, sen de ver sevgini sevdiğine. Sevgililer günün kutlu olsun bir tanem.

Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni.

Seni ne kadar seviyorum biliyor musun? Söz verip de tutmadığın günler kadar, beni beklettiğin saniyeler kadar, bana sevgiyle bakmadığın an kadar, uykularımı kaçırdığın geceler kadar, sonunda anladım senin de beni ne kadar sevdiğini zalim.

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım… Sevgililer günün kutlu olsun biricik aşkım!

Seni sevmek kaderim, ben böyle kaderin ellerinden öperim.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana “sevgilim!” diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Senin gülüşün bana cennetten atılan ekmek kırıntısı gibiydi, ben ise bir serçe, karın tokluğuna sevdim seni… Sevgililer günün kutlu olsun canım aşkım.

Senin için sen hariç her şeyimi veririm ömrüm, seni çok seviyorum sevgililer gününü kutluyorum.

Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sevgilim neredesin, gecenin bak kaçı olmuş, ben hala aşkımıza nöbetteyim, gözlerim dolmuş, içim burkulmuş, ben senden hiç gidemedim ki hala sendeyim…

Sevgilim o kadar senle doluyum ki insanların bana bakarken seni görmelerinden ve bu aşka nazar dolu günler yaşatmalarından korkuyorum çünkü ben seni senden bile çok seviyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgin bir yorgan gibi ürperen tenimi sardı, yanımda değilsin ama yüreğim başucunda, sensiz bende bir ölüyüm buralarda seni seviyorum sevgililer günün kutlu olsun sevgilim.

Sevginle kalbimde açtığın çiçekler hiç solmayacak aşkım. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Seviyorum seni ben her gün anacağım, sevgilim aşkım diyerek sana koşacağım seni bir gün anıp sonra atmayacağım sevgim büyüktür bir güne bırakmayacağım.

Sevmek daima birlikte olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum bir tanem.

Sonu olmadığını düşündüğün yollardan giderken korktuğun tüm karanlıkları bir güneş gibi aydınlatıp bu yolda her daim yoldaşın olurum bir tanem yeter ki sen aydınlığına aydınlık kat. Sevgililer günün kutlu olsun seni seviyorum.

Sonunda sen bir gün gelirsin diye, çok şeyin adı küçük yazıldı. (Cemal Süreya)

Soru sorma ey sevgili! Cevabını bilmiyorum bildiğim tek şey sana olan bu aşkın azalmadığı gibi hep artıyor olması… Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Uyurken seni izlemek vardı şimdi. Kokunda sarhoş olmak… Seni uyandırmak için can atmak ama kıyamamak. Aşkım sevgililer günün kutlu solun.

Üşüyor musun? O zaman gel yanıma! O kadar yaktın ki canımı, üşümezsin bir daha. Sevgililer günün kutlu olsun bir daha…

Yağmurun toprağa kavuşması gibi… Bir toz kalkar yüreğimden, aşkınla yıkanırım… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Yalnızlık üşümekse yalnızım üşüyorum. Sensizlik uçurumsa tut kolumdan düşüyorum. Soru sorma cevabını bilmiyorum. Bildiğim tek şey seni çok seviyorum. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.

Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk’a hudut çizilmiyor sevdiğim. Sevgililer günün kutlu olsun.

Yaşamak ne güzeldir sevgili, severek sevilerek bu eşsizliği tadarak bilerek can tanem. Sevgililer günün kutlu olsun.

EN GÜZEL 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI, SÖZLERİ KADINA

Yüzümde anlamsız bir gülücük, içimde sonsuz sevgi, güne keyifle başlayıp keyifle bitiriyorum. Bir şey var hayatımda anlayamıyorum, düşündüm de bir sen varsın seni arıyormuşum meğer ey aşk! Sevgililer günün kutlu olsun.

Yaşamak önlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir… Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum!

Yaşanacaksa aşk böyle yaşanmalı gözlerle konuşup anlaşmalı kendinden bile kıskanmalı iki yarım biri tamamlamalı bitanem yaşanacaksa aşk böyle yaşanmalı. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Yedi ayrı iklimden yedi çeşit arı getirseler yedi çeşit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın! Sevgilim günümüz kutlu olsun.

Yeri geldi ayrılıklara ağladık, yeri geldi hasretlik özlemleri yaşadık ama kalbimize koyduğumuz sevdayı asla unutmadık inadına sevdalı yaşadık meleğim. Seni seviyorum iyi ki hayatım bir parçası ve bugünümün ışığı gibi parlayanımsın.

Yıldızlara benzetiyorum seni, onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin. Ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Yine bir sevgililer günü, böylesine güzel bir günde bitip tükenmeyen yollardayım sevgilimin kollarında olmak varken uzaklardayım. Böyle bir günde yine isyanlardayım çaresizce sevdiğimden ayrı.

Yum gözünü aç elini, yüreğim senindir.

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim… Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara…

Yüreklerimiz bir bedende bir canken bu sevdayı yaşamamak olur mu bir ömür ey sevgili! Yanımda can canımda can oldun can tanem. Sevgililer günümüz kutulu olsun.

Sensiz hayat anlamsız nefes bile alamıyorum, uyuyamıyor, düşünemiyor, bu düşünce beni bu hale getiriyorsa gerçekleşmesi beni bitirir be gülüm. Bırakma bu yalnız kalacak ellerimi bir ömür. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sensiz hayat bir işkence, dilimden düşmüyorsun ne gündüz ne gece, sargılarımda satırlarımdasın hece hece, seni çok seviyorum bir tanem ömrümce. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir yaşam boyunca.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiç bir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki… Sevgililer gününde yanında olup sana sarılmak için çıldırıyorum…

Sevdiğine özlem duyarsın, hasret çeker değer verirsin ve en önemlisi onun yeri başka dersin. Gönlümde hep başka yeri olan sevdam bu güzel gün bizlere armağan olsun. Çünkü bir tek sana sarılınca yuva gibi kokuyordu içim.

Sevgi bir tutku, tutku bir gaye, gaye de bir şeyleri paylaşmaksa o zaman hep yüreğimdesin tutkum. Seni seviyorum sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgi çabadır, sevgi hayattır, sevgi dünyanın anlamı gönlün muradıdır bir tanem. Seni seviyorum. Sevgililer gününü kutluyor ve bugünün her yıl böyle sürmesini dilerim.

Sevgi var ya şu sevgi nasıl desem aşk var ya kanıma düşen cemre canımdaki can var ya anlatılmaz yaşanır bu sevdam. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgililer günün kutlu olsun. Aşkım, Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama sevgim hep seninle. Seni çok özledim.

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

@–)–) sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor. Ama bil ki gerçeğini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim. Ve seni sevdiğimi fısıldamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun! Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar kadar çok seviyorum.

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevgilim deyip ellerinden tutmazsam da inan canım aşığım sana inşallah en güzel günlerde birleşen ellerle olmak dileği ile seni seviyor ve bu özel gününü kutluyorum hasret kelebeğim.

14 Şubat Sevgililer Günü, Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel… Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

Bebeğim, sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Kur olup yanan yüreğimle, her gece bölünen uykularımla, mısraların şarkıların dili ile seni çok seviyorum bebeğim. Sevgililer günün kutlu olsun.

Ne güzel bir cümledir ki seni seviyorum demek sevgiline, işte o an hiçbir şey bu kadar mutlu edemez ne kadını ne erkeği bu mutluluğun sonsuz olması ümidi ile sevgililer günün kutlu olsun bebeğim.

Semada yıldızlar tükenmedikçe, taşlar dile gelip unut demedikçe, senin sevdan beni kara toprağa vermedikçe seni unutamam bebişim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim. Sevgililer gününü kutluyorum.

Ben çiçek armağan etmiyorum sana canım, göreceksin; gözlerimde, yüreğimde, elimi tutarsan eğer, kalan son yudumumla suladığım orkideyle geldim sana, sana ölümüne; aşk adına verdiğim yüreğime, kabul edersen eğer.

Bir güzele güzelliğini hatırlatmak isterdim aynalardan evvel. Dünyanın en güzeli sevgililer günün kutlu olsun.

Çiçek dalda sen yanımda koklanınca güzel dünya aşktan başka her şey yalan yaşadıkça. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Çok güzelsin yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi. Sevgililer günün kulu olsun sevgilim.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2022