Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı görev tanımı nedir, Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı ne iş yapar, Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı Tanımı;

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Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı Maaşları

Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.38

Meslek Adı :

Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erkek üst giysileri (erkek gömleği-model uygulamalı erkek gömleği-safari gömleği, erkek ceket-pantolon-yelek-frak, erkek safari pantolon-jean pantolon-bermuda-şort, erkek tişört-sweatshirt-eşofman) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede düz dikiş yapmak,

b) Overlok dikişi yapmak,

c) Giysi için ölçü almak,

d) Kesim yapmak,

e) Giyside süsleme yapmak,

f) Ütüleme yapmak,

g) Erkek gömleği-model uygulamalı erkek gömleği-safari gömleği, erkek ceket-pantolon-yelek-frak, erkek safari pantolon-jean pantolon-bermuda-şort, erkek tişört-sweatshirt-eşofman kalıbı hazırlamak,

h) Erkek gömleği-model uygulamalı erkek gömleği-safari gömleği, erkek ceket-pantolon-yelek-frak, erkek safari pantolon-jean pantolon-bermuda-şort, erkek tişört-sweatshirt-eşofman dikmek,

i) Bazı erkek üst giyim ürünleri için Reçme Dikişi Ponteriz Dikişi Yapmak

j) Otomatta ilik açmak, düğme dikmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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